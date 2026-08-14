Shri Dinesh Mills: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Shri Dinesh Mills hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 13.34 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6.64 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12.92 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 181.3 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 160.6 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch