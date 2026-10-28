Shri Dinesh Mills öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shri Dinesh Mills gab am 26.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 5.27 INR gegenüber 3.45 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 224.0 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 29.83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 172.6 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch