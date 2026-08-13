Shri Bajrang Alloys veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Shri Bajrang Alloys äusserte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10.72 INR gegenüber 9.53 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.05 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 17.51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 893.4 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch