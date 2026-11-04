Shri Bajrang Alloys: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Shri Bajrang Alloys hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 13.49 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shri Bajrang Alloys 11.23 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 1.37 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 57.24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 874.0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch