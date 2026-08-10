Shreyas Shipping Logistics verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shreyas Shipping Logistics hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 13.44 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -3.560 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7.97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 948.9 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.02 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch