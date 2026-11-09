Shreyas Shipping Logistics gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Shreyas Shipping Logistics hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 25.57 INR, nach -4.170 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.41 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 43.96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 980.9 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch