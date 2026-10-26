Shreyas Intermediates gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Shreyas Intermediates stellte am 23.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.01 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.030 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch