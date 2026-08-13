Shreyans Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Shreyans Industries hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -2.34 INR. Ein Jahr zuvor waren 12.49 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4.23 Prozent auf 1.60 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.54 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch