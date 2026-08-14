Shreevatsaa Finance Leasing vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shreevatsaa Finance Leasing hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.20 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.110 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 3.4 Millionen INR gegenüber 2.4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch