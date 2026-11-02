Shreeji Translogistics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Shreeji Translogistics liess sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shreeji Translogistics die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.22 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shreeji Translogistics 0.100 INR je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9.21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 692.3 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 633.9 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch