Shreeji Translogistics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shreeji Translogistics liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shreeji Translogistics die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.22 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shreeji Translogistics 0.110 INR je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 638.6 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shreeji Translogistics 569.4 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch