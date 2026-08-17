Shreeji Shipping Global stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shreeji Shipping Global hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2.72 INR. Im Vorjahresviertel waren 2.28 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 29.56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.09 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1.61 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch