Shreeji Shipping Global mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shreeji Shipping Global präsentierte in der am 14.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Shreeji Shipping Global hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2.26 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2.78 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 39.45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.26 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 1.62 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch