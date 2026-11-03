Shree Worstex zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shree Worstex hat am 31.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3.41 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shree Worstex ein EPS von 5.43 INR je Aktie vermeldet.

Shree Worstex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.34 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 81.11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.29 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch