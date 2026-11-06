Shree Vasu Logistics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shree Vasu Logistics hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4.42 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.900 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 802.3 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 559.7 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch