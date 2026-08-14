Shree Tirupati Balajee Agro Trading Company: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Shree Tirupati Balajee Agro Trading Company präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.41 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.630 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.40 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11.28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.25 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch