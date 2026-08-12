Shree Securities veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Shree Securities hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Auf der Umsatzseite hat Shree Securities im vergangenen Quartal 6.7 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 322.15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shree Securities 1.6 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch