Shree Rajeshwaranand Paper Mills: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Shree Rajeshwaranand Paper Mills veröffentlichte am 07.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.17 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shree Rajeshwaranand Paper Mills -0.150 INR je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch