Shree Rajasthan Syntex stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shree Rajasthan Syntex hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Shree Rajasthan Syntex vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.17 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.050 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Shree Rajasthan Syntex im vergangenen Quartal 37.6 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10.29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shree Rajasthan Syntex 34.1 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch