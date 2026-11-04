Shree Pushkar Chemicals Fertilisers: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shree Pushkar Chemicals Fertilisers hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 11.05 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5.63 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 4.03 Milliarden INR gegenüber 2.55 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch