Shree Pushkar Chemicals Fertilisers präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shree Pushkar Chemicals Fertilisers lud am 12.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Shree Pushkar Chemicals Fertilisers hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7.09 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6.48 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Shree Pushkar Chemicals Fertilisers im vergangenen Quartal 2.80 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10.04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shree Pushkar Chemicals Fertilisers 2.55 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch