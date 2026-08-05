Shree Precoated Steels legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Shree Precoated Steels hat am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.34 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.290 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch