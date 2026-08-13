Shree Krishna Paper Mills Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shree Krishna Paper Mills Industries äusserte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4.72 INR. Im Vorjahresviertel hatte Shree Krishna Paper Mills Industries 0.650 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Shree Krishna Paper Mills Industries im vergangenen Quartal 595.0 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7.63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shree Krishna Paper Mills Industries 552.8 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch