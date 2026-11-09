Shree Hari Chemicals Export hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shree Hari Chemicals Export präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 23.85 INR. Im Vorjahresviertel hatte Shree Hari Chemicals Export 7.15 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6.38 Prozent auf 792.4 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 744.9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch