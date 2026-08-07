Shree Hanuman Sugar Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shree Hanuman Sugar Industries liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shree Hanuman Sugar Industries die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.13 INR gegenüber -0.100 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.ch