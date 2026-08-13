Shree Global Tradefin: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Shree Global Tradefin hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0.73 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shree Global Tradefin noch ein Gewinn pro Aktie von 1.78 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 70.15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.63 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 3.31 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch