Shree Ganesh Remedies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shree Ganesh Remedies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0.87 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shree Ganesh Remedies 2.68 INR je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 41.79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 246.7 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 143.6 Millionen INR.

Redaktion finanzen.ch