Shree Ganesh Biotech (India) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shree Ganesh Biotech (India) hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Shree Ganesh Biotech (India) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.01 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.010 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 14.3 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.8 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch