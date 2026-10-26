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26.10.2026 06:37:00
Shree Digvijay Cement legte Quartalsergebnis vor
Shree Digvijay Cement liess sich am 23.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shree Digvijay Cement die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.10 INR. Im Vorjahresquartal waren 0.690 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Shree Digvijay Cement im vergangenen Quartal 2.79 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 73.11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shree Digvijay Cement 1.61 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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