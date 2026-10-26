Shree Cement gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Shree Cement hat am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 72.56 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 85.50 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 58.97 Milliarden INR – ein Plus von 23.85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shree Cement 47.61 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch