Shree Ajit Pulp Paper: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Shree Ajit Pulp Paper hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 20.84 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7.95 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 2.01 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 13.59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.77 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch