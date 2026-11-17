Showcase-TV hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.29 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Showcase-TV ein EPS von -20.730 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Showcase-TV 295.0 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2.40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 288.1 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch