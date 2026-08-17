Showcase-TV gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Showcase-TV lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5.26 JPY. Im Vorjahresviertel waren 19.85 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Showcase-TV 296.7 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 54.52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 652.3 Millionen JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch