SHOWA SYSTEM ENGINEERING vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

SHOWA SYSTEM ENGINEERING gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 55.72 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 48.95 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 2.26 Milliarden JPY gegenüber 2.06 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch