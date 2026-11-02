SHOWA SYSTEM ENGINEERING öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SHOWA SYSTEM ENGINEERING lud am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 52.88 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SHOWA SYSTEM ENGINEERING ein EPS von 51.40 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 2.31 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.12 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch