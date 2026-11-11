SHOWA SHINKU vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

SHOWA SHINKU hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2.35 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 21.55 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1.58 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 32.99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch