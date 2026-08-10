Showa Sangyo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Showa Sangyo präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 88.99 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 89.23 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9.13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 92.38 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 84.65 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch