Showa Paxxs öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Showa Paxxs stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 113.74 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Showa Paxxs noch ein Gewinn pro Aktie von 65.66 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.20 Milliarden JPY – ein Plus von 12.73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Showa Paxxs 6.38 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch