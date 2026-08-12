Showa Paxxs hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Showa Paxxs lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 127.08 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 82.67 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11.58 Prozent auf 6.24 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.59 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch