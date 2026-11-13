Showa Denko KK Un: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Showa Denko KK Un präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0.510 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Showa Denko KK Un in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 47.55 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.22 Milliarden USD im Vergleich zu 2.33 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch