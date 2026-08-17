Showa Chemical Industry hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Showa Chemical Industry hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 14.01 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Showa Chemical Industry 15.65 JPY je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Showa Chemical Industry in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.54 Milliarden JPY im Vergleich zu 2.50 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch