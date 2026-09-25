Rapport Therapeutics Aktie 135437993 / US75383L1026
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25.09.2026 13:28:27
Show Me The Money: Rapport Stock Up Over 400% In 16 Months; Bipolar Mania Data Next
(RTTNews) - Rapport Therapeutics Inc. (RAPP), a clinical-stage biotechnology company, has been steadily advancing its precision neuroscience pipeline, positioning itself as an increasingly notable contender in the evolving landscape of epilepsy treatment.
The company's lead investigational drug, RAP-219, is being developed for epilepsy, including focal-onset seizures (FOS) and primary generalized tonic-clonic seizures, as well as bipolar mania. Rapport is also advancing additional discovery and preclinical programs leveraging its platform in chronic pain, migraine, and hearing and vestibular disorders.
When Did We Highlight RAPP?
We featured Rapport Therapeutics on our site on May 21, 2025, when the stock was at $10.26. Our report highlighted the key trial catalyst at the time - the topline results from the company's Phase 2a trial of RAP-219 in refractory focal epilepsy.
What's Driving the Stock?
• September 2025: Reported positive topline results from Phase 2a clinical trial of RAP-219 in patients with focal onset seizures. • December 2025: Announced new data and post hoc analysis demonstrating the magnitude and consistency of RAP-219's clinical response in patients with focal onset seizures. • March 2026: Announced a strategic collaboration with Tenacia Biotechnology for the development and commercialization of RAP-219 in Greater China. • April 2026: Presented results from the follow-up period of the Phase 2a trial of RAP-219 in focal onset seizures at the 2026 American Academy of Neurology Annual Meeting. • August 2026: Announced the initiation of its Phase 3 program of RAP-219 in focal onset seizures in the second quarter of 2026, comprising two parallel trials, FOCUS 1 and FOCUS 2, both of which are enrolling patients.
Near-term Catalysts
• October 2026: Topline results from a Phase 2 trial of RAP-219 in bipolar mania. • 1H 2027: Initiation of a Phase 3 trial of RAP-219 in primary generalized tonic-clonic seizures (PGTCS).
Stock Performance Since Publication
• Published Date: May 21, 2025 • Published Price: $10.26 • All-time High: $52.93 (+416%) on Aug.27, 2026 • Closing Price: $33.83 (+230%) on Sep.24, 2026
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