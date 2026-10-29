Shouyao A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Shouyao A präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.11 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shouyao A ein EPS von -0.340 CNY je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.ch