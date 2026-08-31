Shouyao A legte Quartalsergebnis vor

Shouyao A lud am 28.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.31 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Shouyao A ein EPS von -0.360 CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch