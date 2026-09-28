ShoulderUp Technology Acquisition A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ShoulderUp Technology Acquisition A präsentierte am 25.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2.68 USD. Im Vorjahresquartal hatten -50.050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 92.31 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0.0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0.1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch