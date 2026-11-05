Shoulder Innovations Q3 Loss Narrows, Lifts FY26 Revenue Outlook

(RTTNews) - Medical technology company Shoulder Innovations, Inc. (SI) on Thursday said its loss for the third quarter narrowed from last year, driven largely by strong revenue growth, supported by higher implant sales and increased adoption among surgeons. The company also raised its full-year 2026 revenue outlook.

The company reported a net loss of $7.0 million, or $0.34 per share, compared with a net loss of $8.7 million, or $0.64 per share, in the prior-year quarter.

Net revenue increased 38 percent to $16.2 million from $11.8 million a year earlier, driven by higher implant system sales and a 2 percent increase in average selling price to $7,616. The company sold 2,126 implant systems, up approximately 34 percent.

Gross margin improved to 78.5 percent from 76.2 percent, reflecting higher selling prices and cost-reduction initiatives.

For full-year 2026, the company raised its net revenue outlook to $68 million-$70 million from $67 million-$69 million, representing expected growth of approximately 44 percent to 48 percent over 2025.