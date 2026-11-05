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05.11.2026 23:55:44
Shoulder Innovations Q3 Loss Narrows, Lifts FY26 Revenue Outlook
(RTTNews) - Medical technology company Shoulder Innovations, Inc. (SI) on Thursday said its loss for the third quarter narrowed from last year, driven largely by strong revenue growth, supported by higher implant sales and increased adoption among surgeons. The company also raised its full-year 2026 revenue outlook.
The company reported a net loss of $7.0 million, or $0.34 per share, compared with a net loss of $8.7 million, or $0.64 per share, in the prior-year quarter.
Net revenue increased 38 percent to $16.2 million from $11.8 million a year earlier, driven by higher implant system sales and a 2 percent increase in average selling price to $7,616. The company sold 2,126 implant systems, up approximately 34 percent.
Gross margin improved to 78.5 percent from 76.2 percent, reflecting higher selling prices and cost-reduction initiatives.
For full-year 2026, the company raised its net revenue outlook to $68 million-$70 million from $67 million-$69 million, representing expected growth of approximately 44 percent to 48 percent over 2025.
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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