|
30.01.2026 06:37:00
Shore Bancshares verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Shore Bancshares hat am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.48 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.400 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 88.8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shore Bancshares 85.3 Millionen USD umgesetzt.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1.78 USD. Im letzten Jahr hatte Shore Bancshares einen Gewinn von 1.32 USD je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4.97 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 342.72 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 326.49 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI letztlich in Grün -- DAX beendet Handelstag tiefrot -- US-Börsen schliesslich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich fester
Der heimische Aktienmarkt machte am Donnerstag Gewinne. Der deutsche Markt bewegte sich deutlich im Minus. Die US-Börsen präsentierten sich uneins. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.