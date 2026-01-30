Shore Bancshares verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shore Bancshares hat am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.48 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.400 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 88.8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shore Bancshares 85.3 Millionen USD umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1.78 USD. Im letzten Jahr hatte Shore Bancshares einen Gewinn von 1.32 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4.97 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 342.72 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 326.49 Millionen USD im Vorjahr.

