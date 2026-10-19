Shoppers Stop stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shoppers Stop präsentierte am 16.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.28 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shoppers Stop -1.830 INR je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8.73 Prozent auf 13.66 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.57 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch