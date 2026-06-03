Shopif a Aktie 27926256 / CA82509L1076
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03.06.2026 03:31:52
Shopify Adds $3 Bln To Share Repurchase, Total Now $5 Bln
(RTTNews) - Shopify Inc.(SHOP, SHOP.TO), a Canadian e-commerce company, announced that its Board of Directors has authorized an additional $3 billion for the repurchase of Class A subordinate voting shares, bringing its aggregate repurchase authorization to $5 billion.
As of June 1, 2026, Shopify has repurchased approximately $1.45 billion under its current authorization.
SHOP closed Tuesday's regular trading at $117.01 down $7.11 or 5.73%.
Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück
Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Shopify Inc (A)
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04.05.26
|Ausblick: Shopify A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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20.04.26
|Erste Schätzungen: Shopify A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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11.02.26
|Ausblick: Shopify öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)