Shopify A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Shopify A hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 15.24 ARS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 7.43 ARS je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 63.98 Prozent auf 5’048.18 Milliarden ARS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3’078.58 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch